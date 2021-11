PZC Voetbal Podcast #9: Doordeweeks gehannes, racisme en de tiende Zeeuw van Oranje

Op bezoek bij Odin’59 hoeft Goes niet mooi of frivool te voetballen

GOES - Na twee weekenden zonder voetbal komt Goes zaterdag eindelijk weer in actie. De hekkensluiter in de derde divisie treft de nummer voorlaatst: Odin’59. ,,Het hoeft niet mooi of frivool”, kijkt trainer Kevin Hollander vooruit. ,,Het publiek hoeven we sowieso niet te vermaken.”

19 november