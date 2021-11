PZC Voetbal Podcast #9: Doordeweeks gehannes, racisme en de tiende Zeeuw in Oranje

Grote kans op nieuwe competitie-indeling en versterkte degradatie­re­ge­ling in amateur­voet­bal

VLISSINGEN - De kans is groot dat de competitie-indeling in het amateurvoetbal op de schop gaat. Tijdens de najaarsvergadering van de ledenraad op 4 december wordt een besluit genomen over de nieuwe voetbalpiramide.

15 november