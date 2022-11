PZC Voetbal Podcast #8 met Niels Boel: ‘In 2024 hoop ik rijp te zijn voor de stap naar het betaalde voetbal’

Steen is de minst slechte in derby met Philippine

Op sportpark het Bermpje in Philippine werd zondagmiddag de derby in de derde klasse A gespeeld. Voor de neutrale toeschouwer was de confrontatie met de bezoekers uit Steen een wedstrijd waar de ogen pijn van gingen doen. Maar ook die leveren een winnaar op: 1-2.

31 oktober