PZC Voetbal Podcast #8: Het bekergevoel, een eeuwige optimist, vuurwerk en licentiepunten

PODCAST PZC Voetbal Podcast #7: Slechte foto’s, coronadu­els, Don Quichote en party time!

VLISSINGEN - In aflevering #7 van de PZC Voetbal Podcast wordt het Zeeuwse voetbalweekend uitgebreid doorgenomen. De derdedivisionisten Goes en Hoek kwamen vanwege coronabesmettingen niet in actie, maar er bleef voor presentator Juriën Dam en de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft genoeg over om te bespreken.

8 november