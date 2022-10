PZC Voetbal Podcast #6: Zeeuwse keepersziekte en minder lekkage bij Luctor

Dagevos heeft een opvallende Zeeuwse keepersziekte ontdekt waarbij het natuurlijk ook gaat over de 62-jarige John van der Elburg. De ex-teamgenoot van Dagevos maakte vrijdag zijn debuut als doelman Groene Ster Vlissingen. Is hij klaar om het vrijdag ook op te nemen tegen topploeg FC Eindhoven, waar de Zeeuw Saïd Bouzambou in de aanval staat?

Verder gaat het over de memorabele bekeravond in Hoek, de diverse bekerstunts van dit weekend, gewenningstijd in Yerseke, de ‘shift in mindset’ bij Luctor Heinkenszand en zijn er positieve cijfers over Zeeuwse (prof)voetballers.