PZC Voetbal Podcast #6: Zeeuwse keepersziekte en minder lekkage bij Luctor Heinkenszand

OVERZICHT Lees hier alles over de be­kerstunts van SVOD’22 en Vlissingen én een hele snelle goal

Na een aantal drukke weken, was het zaterdag even rustig op de Zeeuwse voetbalvelden. Derdedivisionist Hoek was vrij, na het sensationele KNVB-bekerduel met eredivisionist Heerenveen (2-4 na verlenging). Nu was het de beurt aan een ander bekertoernooi: de districtsbeker.

23 oktober