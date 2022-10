PZC Voetbal Podcast #5: Kloetinge-Goes met een geheime polsbreuk en Zeeuwse meisjes in Hoek

VIERDE KLASSE B Drie keer op voorsprong, maar nul punten voor Stavenisse

Koploper Wolfaartsdijk rekende in de topper in de vierde klasse B af met Smerdiek. Het werd uiteindelijk 6-1. FC de Westhoek’20 verloor nog niet en versloeg SPS met 1-3. Colijnsplaatse Boys ging met 0-2 onderuit tegen Herkingen’55 en ook Stavenisse verloor van een ploeg uit Goeree-Overflakkee. SNS was met 4-3 te sterk.

15 oktober