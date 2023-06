PZC Voetbal Podcast #34 met RCS-trainer Ralph Zegers: slapeloze nachten, pampergeneratie en klussende spits

Als het aan Zegers ligt, is ‘driemaal scheepsrecht’, na twee eerdere competitienederlagen tegen de Vlissingers. Zegers: ,,Ik heb er echt wel een heel goed gevoel over.” RCS pakte na een moeizame start 21 punten uit de laatste 10 wedstrijden waardoor de promovendus de nacompetitie nog haalde. ,,Dit seizoen heb ik wel slapeloze nachten gehad. Ik had harder in moeten grijpen. Dit is een groep die soms moeilijk coachbaar is.”

Na een wonderlijk weekendje stonden de neuzen na de winter meer in dezelfde richting. Zegers vertelt over zijn werkwijze waarin het sociale aspect hoog in het vaandel staat. Ook komt het verschil met vader Rinus aan bod, die ook lange tijd als trainer actief was. ,,Hij heeft mij weleens ruim een half uur rondjes laten lopen.” Ook had vader Rinus vorige week vrijdag nog een dringend advies voor een RCS-speler…