PZC Voetbal Podcast #32: Morning call met (Jong) Oranje-international Jan Paul van Hecke

De Arnemuidenaar kreeg onder trainer Roberto De Zerbi, die hem totaal anders heeft laten denken over het spelletje, in de laatste vier wedstrijden de nodige speelminuten in de Premier League. Van Hecke: ,,De vraag is wat er volgend seizoen met mij gaat gebeuren. De laatste vier wedstrijden hebben mijn mening wel veranderd, in positieve zin.” Brighton lichtte de optie in zijn contract waardoor van Hecke nog een jaar vastligt. ,,Maar zelf heb ik nog wel wat twijfels. Volgend jaar de Champions League in met Feyenoord? Dat zou ook kunnen.”