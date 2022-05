PZC Voetbal Podcast #32: Gekleurde brillen, sportbeha’s en een Zeeuws Heraclesje

Björn de Neve, de nieuwe trainer van Hoek, liet in zijn eerste week een goede indruk achter en boekte zaterdag met zijn ploeg een 2-1-zege op Excelsior’31. Hoek doet daardoor nog mee om een plek in de nacompetitie, waar Goes weer een stap dichterbij degradatie is gekomen. En dat zeggen we niet met een gekleurde bril op...

In verschillende klassen waar Zeeuwse clubs in spelen is het met het einde in zicht bijzonder spannend. Wordt VCK kampioen in de derde klasse A? Of gaat de titel naar Zeelandia Middelburg? Het verschil bedraagt, met nog twee duels te spelen, slechts één punt in het voordeel van de ploeg uit Koudekerke. In diezelfde klasse is Veere de afgelopen tijd ver weggezakt. De ploeg is na een goede start van de competitie nu nog niet veilig. Krijgen we een Zeeuws Heraclesje?