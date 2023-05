PZC Voetbal Podcast #31 met kampioenen Kyle Doesburg (Kloetinge) en Ruben Hollemans (Serooskerke)

Het fatale drama met de kampioenswagen in Yerseke voert de boventoon in de beginfase van de uitzending. Ook bij Breskens vond er een aangrijpende gebeurtenis plaats nadat de zondag-vierdeklasser de titel tegen Sluis had veiliggesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met Hollemans – korte tijd ex-prof bij RBC Roosendaal – wordt er ingegaan op het kampioenschap van zijn Serooskerke. De champagne bij de zaterdag-derdeklasser werd eigenlijk vorige week al op een speciale manier ontkurkt. De aanvoerder spreekt zich uit over zijn grootste tegenstander en is verder niet per se positief over de kansen van zijn ploeg voor volgend seizoen. Hollemans doet ook uit de doeken waarom hij dacht om eigenlijk nooit voor Goes uit te zullen komen, terwijl hij dat vervolgens toch zeven seizoenen deed.

Wat betreft Kloetinge – kampioen van de vierde divisie – wordt er gesproken over een supporter die er zaterdag niet bij was, maar toch ook weer wel. Doesburg vertelt ook over zijn verbazing bij het laatste fluitsignaal en dat het even duurde voordat hij zich helemaal in het feestgedruis kon storen. Doesburg laat zich ook uit over de ‘lieve jongetjes van Kloetinge’ en blikt net als Hollemans al vooruit. ,,Willen we volgend seizoen met Kloetinge presteren dan moeten we meer van onszelf vragen.”