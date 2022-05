PZC Voetbal Podcast #30: Een trieste week, een Zeeuwse transfer en de laatste van een clubicoon

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

HVV’24 en Steen, de club waar Dions vader Marco trainer is, kwamen dit weekend vanzelfsprekend niet in actie. Andere Zeeuwse clubs speelden wel, waarbij Hoek hard onderuit ging tegen Sportlust’46 en Goes met 6-2 verloor van Sparta Nijkerk. Die uitslag vertelde niet het hele verhaal van die wedstrijd, want de ploeg van Kevin Hollander kreeg opvallend veel kansen tegen de nummer drie van de derde divisie. Tegelijkertijd slikte Goes ook weer makkelijk tegendoelpunten.