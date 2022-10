PZC Voetbal Podcast #3: Douchewater, lockers en een vierde training

Walcheren versterkt zich vlak voor competitie­start

Voetbalclub Walcheren heeft zich versterkt met Menancio Weeda. Hij is per direct speelgerechtigd, laat de zaterdag-tweedeklasser weten, omdat hij dit seizoen nog geen club had. Hij speelde eerder voor RCS, Vlissingen, Veere, Apollo’69 en Goes.

29 september