PZC Voetbal Podcast #29 met Mitchell Minnaard, voormalig ‘mediamannetje’ van Feyenoord

Allereerst gaat het over het mooie affiche van het Zeeuws elftal tegen AA Gent. Roept de selectie ook weer het nodige gedoe op en is er plek voor bepaalde ‘amateurspelers’ die bij een profclub spelen? Dagevos was dit weekend ook bij Kloetinge – het gebruikte volgens de nestor van de sportredactie al bijna dertig spelers – dat een voorschot nam op de titel. Bij concurrent Goes ging het minder lekker, terwijl de ‘VAR’ voor de wedstrijd nog in het voordeel sprak van de rood-witten.

Met Minnaard gaat het even over zijn huidige werkzaamheden in de wielrennerij bij Tour de Tietema, waar hij zijn droombaan in Rotterdam voor opzegde. De voormalig medewerker van de PZC was bij Feyenoord jarenlang content creator en stond zeer dicht bij de selectie van trainer Arne Slot. Welk filmpje mocht hij bijvoorbeeld niet plaatsen van de succescoach, en wat zei Slot in de afscheidsspeech richting Minnaard? Verder gaat het bijvoorbeeld over een recovery cup, een vetorecht, zijn rolletje in de transfer van Steven Berghuis naar Ajax en het bekijken van een wedstrijd boven in de lichtmast van De Kuip.