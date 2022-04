PZC Voetbal Podcast #28: Vreugde en verdriet bij Kloetinge, bijna derbytime en scorende keepers

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Terneuzense Boys, ook uitkomend in de eerste klasse, speelde voor de vijfde keer op rij op eigen veld gelijk en gaat nog spannende weken tegemoet. Hoek verloor op eigen veld van hekkensluiter Dovo en liet daarmee na om de koppositie in de strijd om de derde periode te pakken. Goes, dat zich nog niet gewonnen heeft gegeven, speelde opnieuw een doelpuntrijke wedstrijd maar won deze keer wel, bij VVOG (3-4). Vrijdag staat de derby Goes-Hoek op het programma en dat is een wedstrijd om naar uit te kijken.

Andere klassen komen ook aan bod en het gaat ook over scorende keepers. Eén van de doelmannen die in het verleden geregeld scoorde, is op de fiets onderweg naar Barcelona. Maar een keeper die in het Zeeuwse voetbal een doelpunt maakt, dat is alweer een tijdje geleden weet Rudy Boogert. Wie wordt de volgende?