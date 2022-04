PZC Voetbal Podcast #27 met Istvan Bakx: ‘Er zullen wat extra kantjes aan Goes-Hoek zitten’

Goes kan statistiek tegen Ter Leede niet loochen­straf­fen

GOES - Het was alweer even geleden, maar Goes speelde dinsdagavond weer ‘s doelpuntloos gelijk. Thuis tegen Ter Leede bleef het 0-0. Goes liep daardoor op de ranglijst van de derde divisie een puntje in op nummer voorlaatst Dovo, dat één punt meer heeft.

12 april