PZC Voetbal Podcast #27 met Cees Houtepen: persoonsgebonden budget, NLP-cursus en verkrampt richting de titel

Houtepen en Van der Hooft botsten in het verleden weleens. Het was in de tijd van Houtepen bij Hoek, waar hij van zijn spelers ooit het verwijt kreeg dat hij erger was dan een proftrainer. In de podcast gaat het ook over de sabbatical die de Brabander ooit inlaste na zijn vertrek bij Kloetinge, toen er kritiek was over zijn manier van communiceren. Houtepen ging ermee aan de slag en vertelt hoe een cursus hem bepaalde inzichten gaf waarbij hij nu zijn voordeel doet qua groepsprocessen. En waarom staat de trainer – die met zijn ploeg samen met Dauwendaele in de race is voor de titel in de derde klasse – vaak al drie kwartier voor de training met wat spelers op het veld?