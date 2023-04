PZC Voetbal Podcast #25 met Kevin Hollander: ‘Soms moet je je eigen principes opzijzetten om tot resultaat te komen’

Allereerst wordt het weekend besproken, met glansprestaties in de beker voor Vlissingen en SVOD’22. Dagevos mag hopelijk zijn kilometers declareren want zijn werk bracht hem bij de - even gestaakte – bekerfinale in Rotterdam (met Zeeuwse inbreng van zaalvoetballer Said Bouzambou), waar hij kennismaakte met zogenaamde partyshooters. Zaterdag deed hij Veenendaal aan, waar Hoek het opnam tegen DOVO. En passant was hij ook nog even in Roubaix.