PZC Voetbal Podcast #21: ‘Veel clubs presteren sinds de hervatting heel anders’

PODCASTHet was een bijzonder weekend voor voetbalstad Goes, want zowel SSV’65 als derdedivisionist Goes boekte in hetzelfde weekend een overwinning. Dat was al héél lang geleden, concluderen presentator Juriën Dam en de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft in aflevering 21 van de PZC Voetbal Podcast.