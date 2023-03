PZC Voetbal Podcast #20: Zeeuwse pionier, liever een uitwedstrijd en een World Press Photo

Van den Berg overleed in februari. Dagevos werkte als ‘broekie’ jarenlang met hem samen en vertelt een aantal anekdotes over de nieuwsjager. Over jagers gesproken: zij hebben in ieder geval een aantal konijnen in de omgeving van Goes laten ontsnappen, want op het hoofdveld van de vierdedivisionist bevond zich een konijnenhol. Goes-Poortugaal moest er zelfs door worden stilgelegd. Dagevos: ,,Ik hoorde al dat sommige spelers het niet meer fijn vinden om thuis te spelen.”