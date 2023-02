PZC Voetbal Podcast #19 met Ton Hillebrand: VCK-speler, ondernemer en TikTok-fenomeen

TWEEDE KLASSE G Jasper Gunter en WHS schieten De Meeuwen aan flarden, knappe overwin­ning VCK

In de tweede klasse G stonden zaterdag twee inhaalduels op het programma. VCK won in Oude Tonge knap met 1-2 bij DBGC en WHS was in eigen huis duidelijk te sterk voor De Meeuwen: 5-0.