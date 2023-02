PZC Voetbal Podcast #16: Zeeuwse beauty, een missertje van Jan en het shirt van Koeman

Wissel zag Veere dit weekend niet voorbijkomen in de uitslagen. De club kon geen eerste elftal op de been brengen. Wissel: ,,Ik ga vaak met hun trainer naar Ajax. Ik weet wel hoe hij dit ervaren heeft.” Ook bij Jong Ambon loopt het niet helemaal lekker, zag Wissel. Hij vertelt dat hij daar vorig jaar al over wilde schrijven, maar waarom dat toen niet doorging.

Dagevos biecht een missertje op en vertelt verder dat hij aanwezig was bij de shirtpresentatie van Kloetinge. Ook zegt hij zelf ook over een wel heel opmerkelijk shirt te beschikken. En wat is er eigenlijk zo apart aan het nieuwe uitshirt van Goes? Wissel komt als speler van Goes ook nog even aan het woord over competitiegenoot Kloetinge. ,,Maar ik moet uitkijken wat ik daar over zeg…”