PZC Voetbal Podcast #15 met Saïd Bouzambou: ‘We zijn de underdog van de underdogs’

Zo deed Said Bouzambou dat. En weet je wat? Op de derde dag ging de baas toch maar ‘s om de tafel met Bouzambou, want iemand die zo graag wil komen werken… De twee vonden elkaar en Bouzambou draaide een prima stage. ,,En we hebben nu nog steeds wel eens contact’’, vertelt de Vlissinger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hij vertelt het in gesprek met PZC-verslaggever Rudy Boogert in de PZC Voetbal Podcast van deze week. Daags voor de start van het EK zaalvoetbal in Nederland gaat Bouzambou uitgebreid in op zijn ontwikkeling en avonturen als zaalvoetballer, op zijn missie om iedereen gelijke kansen te bieden, hoe hij opgroeide in een gezin van twaalf en over het gemis van zijn vader.

De anekdote over de stage illustreert de drive van Bouzambou om doelen te bereiken. Dat bracht hem ook als zaalvoetballer zo ver. ,,Urenlang was ik op het pleintje in mijn eentje aan het trainen. Bladeren die van de bomen gevallen waren, gebruikte ik als tegenstanders. Ik kapte en draaide erlangs en schoot met links en rechts. Honderden keren.’’

Heel veel spelers schaafden zo in hun jeugd aan hun techniek. ,,Maar ik ben het blijven doen. Ik doe het nog steeds. Misschien nog wel meer dan vroeger.’’ Een jaar lang geleden was zijn plaats in Oranje nog niet in cement gegoten. ,,Toen ben ik alleen maar harder gaan trainen.’’ Zo hard dat de bondscoach niet meer om hem heen kon.

Woensdag begint hij met het Nederlands team aan het EK. In Amsterdam is Oekraïne de eerste tegenstander. Daarna wachten nog duels met Servië en Portugal. Het zijn alledrie teams uit de top 10 van Europa. Oranje staat 19de. ,,We zijn de underdog van de underdogs. We spelen tegen fullprofs, terwijl wij semiprofs zijn.’’

Publiek was een welkome ruggensteun geweest. Er was ongetwijfeld een buslading Bouzambou-fans uit Zeeland naar Amsterdam gereden om hem toe te juichen. Acht jaar geleden zat Bouzambou zelf in zo’n bus toen Oranje voor het laatst aan het EK meedeed. Kort ervoor had hij zijn Oranje-debuut gemaakt, maar het EK volgde hij als fan op de tribune.

Het eerste doel is nu in Asterdam de poule overleven, aldus Bouzambou. ,,Natuurlijk wordt dat lastig, maar ik geloof dat het kan.’’ En weet je waar het rotsvaste vertrouwen van Bouzambou toe kan leiden? Ga maar bij zijn stagebedrijf vragen.