PZC Voetbal Podcast #14: De Zeeuwse trainerscarrousel draait op volle toeren

Dennis de Nooijer volgt zijn ambitie, Goes op zoek naar directe verster­king

Dennis de Nooijer (52) wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Goes. De oud-prof treedt daarmee in de voetsporen van zijn broer Gérard, die tussen 2012 en 2014 al hoofdtrainer was bij de Goesenaren. De overgang houdt in dat eersteklasser Terneuzense Boys op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer.

9 januari