PZC Voetbal Podcast #10 met Dennis de Nooijer: over loodgieterswerk bij Goes en drukzetten in het Chinees

Een klein oranje tintje tijdens de tiende aflevering van de PZC Voetbal Podcast. Want net na de start van het WK verschijnt Goes-trainer Dennis de Nooijer aan tafel, samen met presentator Juriën Dam en de sportjournalisten Jan Dagevos en Rudy Boogert. In een ver verleden toonde De Nooijer zich eens vier keer trefzeker in dienst van het Nederlands Elftal. Maar of dat nou veel met hem heeft gedaan…

In het land waar het WK zich nu afspeelt, Qatar, ging De Nooijer eens op bezoek bij zijn zoon Jeremy. Wat was zijn indruk, en waarom hoopt hij stiekem dat zijn nu clubloze zoon weer in Nederland aan de bak gaat?

Hoek kon dit weekend geen potten breken op sportief gebied, maar op bestuurlijk niveau krijgt het de nodige veren van Boogert. Ook wordt er gesproken over een aantal periodekampioenen en legt diezelfde Boogert uit waarom Clinge niet blij is met de KNVB over de uitspraak in de ‘wisselmomenten-kwestie’. Over wisselmomenten gesproken: De Nooijer verklaart waarom hij Goes zaterdag expres vier minuten met tien man liet spelen.

Met de ex-prof gaan de heren verder de diepte in over Goes. De Nooijer vertelt wat hij allemaal bij de club heeft veranderd en wat er nog staat te gebeuren. Over de mindere resultaten van de laatste weken heeft De Nooijer ook deels een verklaring: ,,Tegenstanders zeggen: als je Goes laat voetballen ga je er niet van winnen.”

Ten slotte gaat het ook nog even nog over de talenknobbel van zijn tweelingbroer Gérard.