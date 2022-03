Puntje voelt voor Steen als morele zege

SINT JANSTEEN - De klok op het scorebord gaf al ruim vijf minuten aan dat de officiële speeltijd verstreken was, toen Terneuzen voor de tweede keer na de rust een strafschop claimde en heel Steen even ook vreesde dat de bal op de stip zou gaan. Scheidsrechter Panjoel had als enige echter een overtreding van de in het strafschopgebied solerende Marc Verwei gezien en besloot Steen een vrije trap te geven. Hoewel er daarna nog een minuut werd gespeeld, bleef het 1-1.