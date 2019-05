PSV ziet potentie in keeper Van Lare (16) en beloont jonge Zeeuw met contract

Lelijke overwin­ning smaakt verschrik­ke­lijk zoet voor Bakx en Bliek

9:00 DEN BOSCH - Zijn warming-up is al veertig minuten aan de gang en hij huppelt steeds van zijn linker- naar zijn rechterbeen. Ondertussen gaat zijn blik geregeld richting zijn trainer. ,,Ik zat echt te zenuwlijen’’, zegt Julius Bliek later. ,,Wanneer gaan we voor plan B, wanneer kom ik er in?’’ Het duel tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles is 89 minuten oud als hij er eindelijk in mag. Nog geen minuut later ziet hij hoe Jeroen Veldmate vlak voor zijn neus de bevrijdende 0-1 binnenkopt, recht voor het uitvak, dat ontploft.