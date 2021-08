PSV-keeper Aron van Lare uit Terneuzen legt lat hoger na debuut

Toegegeven, na een mooi maar zwaar weekend, was ook bij de PSV-goalie de batterij aardig leeg. ,,Late avonden, veel nieuwe indrukken, daar ben ik toch al wel gevoelig voor.” Want na zijn debuut in het profvoetbal op vrijdagavond voor Jong PSV stond Van Lare de volgende dag in de ArenA als reservekeeper in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Over de vraag welke mooier was, dacht hij in de afgelopen dagen al vaak na. ,,Het zijn twee verschillende dingen. De ambiance is natuurlijk totaal anders, het stadion van Ajax is wel even wat indrukwekkender, dan dat van Dordrecht. Debuteren is vooral presteren en spanning, terwijl zaterdag toch meer genieten was. Daar leef je heel anders naartoe.”