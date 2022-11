Promovendus SVOD’22 komt dankzij zwaarbevochten zege op gelijke hoogte met verliezende Boys

VIERDE DIVISIE/VIDEO Kogel van Klaas van Hecke maakt Kloetinge tot koning van de vierde divisie

Net als vorig seizoen is Kloetinge weer koploper. Toen in de eerste klasse, nu in de vierde divisie. In een spannende pot versloeg Kloetinge zaterdag de ex-koploper Odin‘59 met 2-3. De vierde divisie lijkt op deze manier slechts een tussenstation voor de promovendus.

12 november