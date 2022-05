Project 2020 is eindelijk af

Al meer dan een halve eeuw zaalvoet­bal in Zeeuws-Vlaanderen

TERNEUZEN - In Zeeuws-Vlaanderen wordt al meer dan vijftig jaar zaalvoetbal gespeeld. De jubileumviering (50 jaar) zou in 2020 plaatsvinden, maar moest vanwege corona worden uitgesteld Zaterdag wordt een halve eeuw zaalvoetbal alsnog gevierd met een toernooi in sportcentrum Vliegende Vaart. Aansluitend is er in de kantine een receptie voor (oud-)leden en genodigden.

