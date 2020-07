Profvoetballers Genk blijven in Burgh-Haamstede, ondanks besmetting doelman

BURGH-HAAMSTEDE - Bij FC De Westhoek maken ze zich geen enkele zorgen over de verspreiding van het coronavirus onder clubleden. Een doelman van KRC Genk, dat aan een trainingskamp in Burgh-Haamstede bezig is, testte donderdag positief. ,,Er is geen reden om aan te nemen dat hij hier iemand besmet heeft”, reageerde voorzitter Theo Grefkens vrijdag. ,,Alle anderen van Genk – zelfs zijn kamergenoot – hebben het virus niet opgelopen en kunnen hier gewoon blijven.”

Genk kwam eerder deze week aan op de Kop van Schouwen en speelde woensdag een besloten oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Bij dat duel, dat in 3-3 eindigde, mocht geen publiek aanwezig zijn. Grefkens: ,,Normaal gesproken hadden we graag ruchtbaarheid aan die wedstrijd gegeven. Maar we mochten geen enkel risico nemen. De hekken van het sportpark bleven gesloten en er stonden zelfs beveiligers. Er waren slechts tien genodigden bij het duel aanwezig.”

Dat nadien de achttienjarige Maarten Vandevoort besmet bleek met Covid-19, zorgde voor enige ophef. Hij had de volledige 90 minuten onder de lat gestaan. Bij FC Utrecht zijn ze nu enigszins bezorgd, maar bij FC De Westhoek blijft men nuchter. Grefkens: ,,Die jongens komen en gaan met mondkapjes op. Ze hebben geen nauw contact gehad met mensen van onze club.”

Genk, de nieuwe club van oud-Utrecht-spits Cyriel Dessers, blijft ook ‘gewoon’ in Burgh-Haamstede. Het is nog onzeker of het eveneens besloten duel met AZ, zaterdag in Alkmaar, doorgaat.

Saoedi's

Op het hoofdveld in Burgh-Haamstede zijn bijna elke zomer profclubs te gast. In de afgelopen jaren trainden en speelden onder meer de profs van FC Dordrecht, Excelsior en Al Feyha (Saoedi-Arabië) op het terrein van De Westhoek. In augustus krijgt men mogelijk de Saoedi’s weer over de vloer. Grefkens durft nog niet met zekerheid te zeggen of ze ook daadwerkelijk komen. Eventuele oefenduels zullen sowieso achter gesloten deuren plaatsvinden.