Profvoetballer Jan Paul van Hecke onderscheidt zich met gelijke spelen en wint populaire EK-pool

Souburger Tim Blind: ‘Berghuis is een topspeler, die zou ik wel bij Ajax willen zien’

17 juni OOST-SOUBURG - Dankzij zijn werk bij AVA Electro in Oost-Souburg, zit Tim Blind donderdagavond in de Johan Cruyff Arena. ,,Mijn collega en ik hebben via Hisense, een sponsor van het EK, twee kaartjes gekregen’’, lacht de oud-doelman van RCS en Groene Ster Vlissingen. ,,Vanochtend om 8 uur moeten we voor een coronatest naar Middelburg, op kosten van de KNVB. Binnen een half uur krijgen we de uitslag en weten we of we later op de dag ook naar Amsterdam mogen.’’