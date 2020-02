Problemen in het Zeeuws-Vlaamse voetbal: ‘Nog zo’n seizoen betekent exit’

,,Want we moesten natuurlijk in gesprek met een kandidaat-trainer’’, geeft voorzitter Peter de Vrieze inzicht in de situatie. ,,Die man wilde uiteraard weten welke spelers er voor volgend seizoen beschikbaar bleven. Bleek dat er zes spelers van het eerste elftal gaan stoppen. De belangrijkste reden is dat ze het zat zijn om zeven keer per seizoen naar Brabant te moeten reizen. En ook bij het tweede haakt bijna de helft af. Bij elkaar hebben we dan nog 22 man en dan is het opstelsommetje niet zo moeilijk. Waar halen wij zeven nieuwe spelers vandaan? Dat gaat ons niet lukken. Dan moet de portemonnee op tafel, maar met alle respect…’’