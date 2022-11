Primeurs voor Steve Schalkwijk: vroegste en verste

Door zijn twee treffers in Urk meldde Steve Schalkwijk zich in de top 5 van het PZC-topscorersklassement. Hoewel de aanvaller van Hoek met zijn ploeg teleurstellend verloor (4-3) , beleefde hij persoonlijk wel enkele mijlpaaltjes.

In de tweede minuut opende Schalkwijk de score. Het was zijn snelste doelpunt voor Hoek sinds hij 2020 bij de club kwam. Hij maakte al wel enkele doelpunten in de eerste tien minuten - de snelste was vorige week na 6 minuten - de 1-0 in de beker tegen SC Heerenveen - maar nog nooit zo snel.

Ook dat openingsdoelpunt an sich had een bijzondere karakter. Het was namelijk Schalkwijks eerste doelpunt voor Hoek gemaakt van buiten het strafschopgebied (op een totaal van 28). Hij kreeg de bal aan de linkerkant van Karim Bannani, dribbelde naar binnen en haalde vanaf ‘randje zestien’ doeltreffend uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zijn tweede doelpunt - de 3-3 in de 78ste minuut - maakte Schalkwijk vanaf 11 meter. Het was zijn tiende officiële doelpunt uit een strafschop, waarvan vier voor Hoek. Hij lijkt het stokje te hebben overgenomen van Rik Impens die eerder deze maand miste tegen Harkemase Boys (rebound ging er wel in) en drie van zijn laatst zes strafschoppen miste.

Schalkwijks seizoenstotaal kwam met deze goals op zes, waarmee hij in het PZC-topscorersklassement 15 punten heeft. Dat is evenveel als Can Özgan van Patrijzen, die net als veel andere hooggeplaatsten in het klassement droog bleef staan. Dat gold ook voor koploper Ruben de Jager en zijn achtervolgers Daniel Wissel en Guus de Leeuw.

Volledig scherm , © PZC