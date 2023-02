Praet voorspelt zijn FC Axel een mooie voetbaltoekomst

Zeeuwse Ajacied Dies Janse met Oranje naar Algarve Cup

Dies Janse uit Goes maakt deel uit van het Nederlands elftal voor spelers onder 17 jaar. Oranje neemt van 7 tot en met 14 februari in Portugal deel aan de prestigieuze Algarve Cup. Coach Pieter Schrassert Bert heeft voor deze interlandweek in totaal 23 spelers geselecteerd.

31 januari