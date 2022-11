Potje mossels voor Patrick de Vos en - voor de achtste keer - Anjolie Engels

Patrick de Vos van de organiserende vereniging Delta Sport was positief verrast met zijn winst in de 54e Mosselloop. ,,Ik heb afgelopen baanseizoen weinig kunnen trainen door een hamstringblessure‘’ liet hij weten. Anjolie Engels boekte haar achtste zege in de Mosselloop. Haar eerste zege boekte ze al in 1999; toen liepen de vrouwen nog een kortere afstand.

In een zonovergoten Westenschouwen stonden er driehonderd atleten en atletes aan de start voor een rondje van 3 kilometer aangevuld met een rondje van 5 kilometer. Bij de doorkomst was al duidelijk dat De Vos in goeden doen was met Bart van Trigt (Phanos) in zijn spoor.

Op zo'n 50 meter volgden Lennen Jonker, Mario Poldervaart en de winnaar van de Kustloop, Okbazgi Kidane. Pas na zeven kilometer wedstrijd sloeg De Vos een klein gaatje, waarmee de winst in 29.19 binnen was. Van Trigt had 7 seconden meer nodig en hield Jonker op een halve minuut.

Okbazgi viel dus buiten het podium met Poldervaart, Wolfert en Harmes in zijn spoor. De Vos hoopt volgende jaar zijn tijd op de 5000 meter op de baan te verbeteren. Voor Van Trigt was het afkicken na zijn achtdaagse Trans Alpinerun van Garmisch Partenkirchen naar Italië over 290 kilometer met de nodige hoogtemeters.

Anjolie Engels had weinig tegenstand en finishte in 35 minuten en 12 seconden bijna een minuut sneller dan 2021. Amber Bongertman had ruim twee minuten meer nodig met Emma van Mourik op de laatste ereplaats.