Ploeterend Hoek moet derde nederlaag op rij slikken

Voorzitter van Philippine: ‘Onze ambities mogen niet ten koste van alles gaan’

9:00 PHILIPPINE - ,,Never a dull moment bij Philippine.’’ Een korte zin die voorzitter Ritchie Bosma (49) er halverwege het gesprek uitgooit, maar die de kern enorm raakt. Als voetballer had de geboren en getogen Philippinenaar al de nodige ambitie, en dus koos hij op zijn negentiende voor Hoek, waar hij vijf jaar actief was op het hoogste amateurniveau. Toen hij in november 2011 werd gevraagd om voorzitter te worden van de – destijds – vijfdeklasser, was zijn antwoord dus ook als volgt: ,,Prima, maar dan wil ik hier wel een ommezwaai teweegbrengen.’’