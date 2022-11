Plank is het cement in de Kloetinge-muur: ‘Voetballend moet ik nog wel stappen maken’

Een zorgeloos seizoen in de vierde klasse? Waarschijn­lijk niet!

Vroeger dan ooit tevoren waait het degradatiespook in alle hevigheid rond in de vierde klasse A van het zondagvoetbal. Niet vreemd, wanneer je bedenkt dat van de dertien ploegen in deze klasse de onderste drie rechtstreeks degraderen, terwijl de nummers acht tot en met tien nacompetitie wacht om lijfsbehoud te realiseren. Worst-case scenario is dus dat zes ploegen degraderen uit deze ‘Zeeuws-Vlaamse vierde klasse‘.

14 november