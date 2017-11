Pittige potjes om periodetitels op de Zeeuwse velden

Op de voorlaatste speeldag van de strijd om de eerste-periodetitel graaide koploper Krabbendijke de eerste prijs van het seizoen binnen. In de derby tegen Rillandia had de ploeg van trainer Pim Bruins aan een puntje genoeg, maar dat werden er drie (0-3). Ook Veere had wat te vieren. De ploeg won moeizaam bij Colijnsplaatse Boys (2-3), terwijl de enige concurrent Hoedekenskerke onderuit ging bij FC De Westhoek (3-1). Dit zijn de scenario’s voor de overige kanshebbers:

Tweede klasse E

Derde klasse A

Vierde klasse B

In het zondagvoetbal lijken de Zeeuwse clubs voorlopig droog te blijven staan. Hontenisse (3a), Steen, Clinge en IJzendijke (4a) hebben in theorie nog kans op de eerste-periodetitel. Maar die kans is nihil. In de vijfde klasse wordt de strijd bovendien pas na twaalf speelrondes beslist. Toch staan er ook zondag aardige potjes op het programma. Hontenisse speelt de Zeeuws-Vlaamse derby bij Philippine, terwijl in de vierde klasse de beide koplopers IJzendijke en Grenswachters elkaar treffen. En wat de denken van Biervliet-Hoofdplaat in de vijfde klasse, waar de koppositie de inzet is?