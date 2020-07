Pittige eerste training van Hoek voor iedereen een verademing

Lieven Gevaert genoot net als zijn spelers van de eerste minuten in de aanloop naar een nieuw seizoen, waarin corona nog altijd veel vraagtekens oproept. Nee, de selectie was niet voorafgaand aan de eerste training getest op het virus. ,,In het profvoetbal kan dat wel, maar bij ons niet”, zei de trainer. ,,Ik heb gevraagd wat de opties waren, maar collectief hier in Hoek was niet mogelijk. Er had een arts naar de club moeten komen en het was niet eenvoudig om een protocol voor elkaar te krijgen.”