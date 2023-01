Pieter Ongena stopt per direct als trainer van Hoek

VIERDE DIVISIE | MET VIDEO Ongenaakba­re koploper Kloetinge laat topper geen moment spannend worden

Het nieuwe jaar had voor Kloetinge niet beter kunnen beginnen. De koploper van de vierde divisie was zaterdag op eigen veld veel te sterk voor nummer twee Capelle. De topper eindigde in een 4-0-overwinning voor de Zeeuwen.

23 januari