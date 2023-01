Pieter Ongena stopt per direct als trainer van Hoek: ‘Dit is iets van een paar dagen, misschien zelfs weken’

Pieter Ongena is per direct opgestapt als trainer van Hoek. De oefenmeester diende na de oorwassing (4-7) voor eigen publiek tegen GVVV zijn ontslag in, omdat hij het gevoel heeft dat hij de selectie niet langer kan inspireren. Ongena stelde ruim een uur na het verlies tegen de koploper de spelersgroep op de hoogte van zijn besluit.

Ongena zei al eerder te hebben besloten zijn contract niet te verlengen, maar trok zich na de ontluisterende nederlaag vrijwel direct terug in zijn kleedkamer. Daar bracht hij eerst zijn assistent-trainer Quicy Rombaut en keeperstrainer Griffin de Vroe van zijn beslissing op de hoogte.

De opgestapte trainer zei niet al te veel over zijn besluit te willen uitweiden, ,,omdat ik hier graag nog eens wil langskomen. Jammer, omdat ik me het anders had voorgesteld. Je botst tegen bepaalde zaken aan, waarvan je denkt dat je daar de kracht nog voor hebt om dat te veranderen. Maar dan blijkt snel dat zelfs Samson dat niet kan veranderen. Het gaat erom dat er iemand komt met nieuw elan. Het lijkt emotioneel, maar ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Dat is iets van een paar dagen, misschien zelfs van een paar weken.’’

,,Dit is een moeilijk clubje zeg, maar dat wist ik op voorhand’’, zei hij in het bijzijn van Rombaut en De Vroe en materiaalman Raoul Timmerman. ,,Ik had al eens laten doorsijpelen dat ik de beslissing genomen had dat ik volgend jaar niet verder zou gaan. Je kunt geen groep blijven oppeppen. We hebben al een paar keer terug een pak moeten aanzwaaien na een zwaar verlies. Maar dit is voor mij wel de grens. Dan kun je blijven zitten totdat ze je ontslaan en je ontslagpremie meepakken. Maar dat is niet eerlijk. Ik ga geen masker opzetten en niet liegen. Zo zit ik niet in elkaar.’’

Hoek-voorzitter Ad van Langeveld zei het besluit van de Belgische oefenmeester te betreuren, maar ook te respecteren en noemde de trainer een heel aimabel mens. ,,Maar ik kan het me ook wel een beetje voorstellen. Na vorige week en deze wedstrijd kan hij de motivatie niet meer opbrengen.’’

In de steek gelaten

,,Het is triest om te horen dat je trainer opstapt’’, zei aanvoerder Rik Impens. ,,Ik vind het jammer dat hij weg gaat. Ik had een goeie band met hem. Het is een heel goed mens. Je mag zetten wie je wilt voor deze groep, maar als dat bij ons niet aan komt… Dan gaat er geen verandering komen. Pieter heeft iets op poten gezet en rust gebracht en wordt nu deels door ons in de steek gelaten. Dat vind ik zuur. Hij ziet niet hoe hij het hier kan veranderen, maar het grootste probleem ligt bij ons. Als je niet elke training voluit gaat om te verbeteren en alleen maar komt omdat het moet, dan kan je hier acht trainers voor de groep zetten. Ik vind het zuur, omdat ik weet dat onze groep veel meer kan en er veel te weinig uithaalt. En dat daardoor de trainer weggaat.’’

Pieter Ongena begon het seizoen bij Hoek assistent-trainer Björn de Neve, die al snel na de start van de competitie opstapte. De Belgische oefenmeester nam toen het stokje over van zijn landgenoot. Nu is hij dus zelf ook opgestapt. Assistent-trainer Quicy Rombaut en keeperstrainer Griffin de Vroe blijven wel aan. Rombaut leidt in de aanloop naar het treffen met hekkensluiter Excelsior’31 maandag de eerste training.