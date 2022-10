Pieter Ongena hoofdtrainer van Hoek: ‘De klik met de spelersgroep is steeds beter geworden’

Ongena was sinds het plotselinge vertrek van Björn De Neve eind september interim-trainer bij Hoek. In die periode boekte hij goede resultaten. Van de vier competitiewedstrijden werden er drie gewonnen. Vorige week speelde Hoek in de KNVB-beker tegen SC Heerenveen en dat werd een ongekend spektakelstuk. Pas na verlenging wist de Friese eredivisionist te winnen: 2-4.

,,Toen Björn ermee stopte, heeft Pieter ons niet in de steek gelaten en zich flexibel opgesteld’’, zegt voorzitter Ad van Langevelde. ,,Hij heeft ons daarna geholpen en we hebben gezien dat er progressie in de prestaties zat en ook de sfeer werd steeds beter. Ik heb mijn oor ook te luister gelegd bij de spelers en die waren positief. En ook Pieter op zijn beurt heeft gaandeweg steeds meer sympathie voor de club gekregen. Daarom was ik blij dat hij vorige week een brief stuurde en mee wilde dingen naar het hoofdtrainerschap.’’

Klik met de groep

Natuurlijk wist Ongena zich gesteund door de goede resultaten, maar dat was niet zijn belangrijkste geloofsbrief in de gesprekken met het bestuur van Hoek. ,,Ik vond dat er breder gekeken moest worden. Wat voor mij primair was, was de klik met de groep. Als die er niet is, wordt het een moeilijk verhaal. Dan ben je al verbrand voordat je begint. Ik heb gemerkt dat de klik steeds beter werd en dat heeft in mijn ogen de doorslag gegeven.’’

Toch verklaarde Ongena, die in het verleden bij HVV’24 trainer was en in het bezit is van de juiste trainerslicentie, eerder nog te stoppen op het moment dat Hoek een opvolger voor De Neve zou hebben. Hij verklaarde zich solidair en deelde de kritiek van De Neve op enkele beleidsbepalers bij de Zeeuws-Vlaamse club. ,,Ik ben een gevoelsmens en ik heb op dat moment verwoord hoe óók ik erin stond. Daar heb ik geen spijt van, maar de band met de club en de groep is daarna alleen maar hechter geworden. Als ik nu afscheid had moeten nemen als trainer bij Hoek, dus dat de club niet met mij had willen doorgaan, dan had ik het daar heel moeilijk mee gehad. Bovendien zie ik het als een kans. In de regio waar ik woon (Koewacht) is Hoek de hoogst spelende club. En ik vind het mooi om in een Nederlandse omgeving te werken. Het Nederlandse voetbal prikkelt en stimuleert mij.’’

Ongena zocht de afgelopen periode ook nog contact met De Neve. ,,Ik ben geen lijkenpikker. Zo zit ik totaal niet in elkaar’’, zegt hij. ,,Ik heb tegen Björn verteld hoe ik er nu insta en wat de ontwikkelingen zijn. Hij heeft me alle succes gewenst. Dat gesprek was voor mij heel belangrijk, want je komt elkaar later altijd toch weer een keer tegen in dit leven.’’

Moeilijke momenten

,,Ik ben blij dat het allemaal achter de rug is’’, zegt voorzitter Ad van Langevelde. ,,Het is nooit plezierig dat er een trainer plots opstapt. Ik hoop dat we nu verder kunnen gaan bouwen en werken aan stabiliteit.’’ Binnen afzienbare tijd wordt er ook nog een nieuwe assistent aangesteld bij de club. Griffin De Vroe is en blijft de keeperstrainer.

Hoek hervat zaterdag de competitie in de derde divisie met een uitwedstrijd tegen ACV, met Ongena dus officieel als hoofdtrainer. ,,Ik ben blij dat het rond is en dat we dit hoofstuk kunnen afsluiten en dat nu weer alle aandacht naar de competitie gaat. Natuurlijk zullen er ook nog moeilijke momenten komen en dan zal ik mijn gezicht ook moeten laten zien. Daar loop ik niet voor weg.’’