Philippine vergeet zichzelf te belonen en krijgt deksel op de neus.

DSE-Clinge 3-1 (2-0). In Etten-Leur speelde de ploeg van trainer Mario de Fouw een goede wedstrijd. ,,Het was ondanks de tegenwind in de eerste helft een prima partij.” DSE kwam tegen de verhouding in op voorsprong. Vijf minuten voor de rust maakte Royan Seghers zijn eerste overtreding van de wedstrijd, wat hem een gele kaart kostte. Uit frustratie gaf hij de bal een tikje en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, Clinge kon met tien man verder. Vlak daarna maakte DSE de tweede treffer. Na de rust kwam Clinge via een penalty van Dominic de Maagt op 2-1. Een minuut later wist DSE de marge weer naar twee te brengen, wat de eindstand op 3-1 bracht.

Philippine-Hoeven 1-2 (1-1). ,,We hebben vandaag onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, maar helaas houden we daar geen punten aan over”, begon trainer Carlo van Grimbergen te vertellen. Zijn ploeg had voor rust al met 3-0 voor kunnen staan. Jos Westerhout zette Philippine op een 1-0-voorsprong. Voor rust kwam Hoeven langszij na een fout achterin bij Philippine. In het tweede bedrijf kreeg de ploeg van Van Grimbergen nog de nodige kansen, maar deze werden niet benut. In de omschakeling was Hoeven uiterst effectief en zorgde ervoor dat de punten naar Brabant gingen. ,,Als je je kansen niet afmaakt ga je ze niet winnen, ook al kan ik het vandaag niemand verwijten. We hebben als team echt een goede wedstrijd op de mat gelegd”, sloot Van Grimbergen af.

HVV’24-Schijf 0-0 (0-0). Na de late overwinning afgelopen donderdag in de derby tegen Steen was het vandaag de beurt aan Schijf. De ploeg uit Hulst was in de eerste helft de betere van de twee, wat resulteerde in een groot aantal kansen, maar deze werden niet benut. ,,Schijf speelde vandaag heel verdedigend. Zij kwamen echt voor een punt vandaag. Het was tegenhouden en de lange bal spelen, meer deden zij niet”, concludeerde Mario Vermeirssen, trainer van HVV’24 na afloop van de wedstrijd. In de tweede helft kreeg de ploegt uit Hulst nog een aantal mogelijkheden, maar deze werden niet omgezet in een doelpunt.