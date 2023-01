Philippine strikt Aloys en Huib Meerman voor volgend seizoen ‘Zij stonden bovenaan ons lijstje’

,,Feitelijk gezien, is dit inderdaad een stap omlaag,” zegt Aloys. ,,Maar zo voelt het niet. Als jonge trainer voel ik mij nergens te groot voor.” Vader Huib vult aan: ,,Zo'n niveau verschil is het nou ook weer niet. Een zondagse derdeklasser is vergelijkbaar met een tweedeklasser in het zaterdagvoetbal. Maar wat de doorslag gaf in onze beslissing, is de overstap naar het zondagvoetbal. Aloys blijft actief bij Kloetinge, een zaterdagclub. Voor hem wordt dat ideaal om te combineren.”

Ook Yannick Vanhijfte, speler en volgend jaar hoofd technische commissie, zag de aanstelling van de Meermannen zitten. Hij vertelt: ,,Aloys en Huib stonden boven aan ons lijstje. Huib is wat meer van de oude stempel en Aloys is jong en staat wat meer in de tegenwoordige tijd. Die combinatie ‘matcht’. Toen we met hun in gesprek gingen, merkten we meteen dat er een raakvlak was tussen Philippine en hen. Aloys mag dan een jonge trainer zijn maar als je hem over voetbal hoort praten, doet die leeftijd er niet meer toe.”