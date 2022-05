Philippine speelt zichzelf veilig en HVV‘24 kan titel vergeten

Steen-UVV (0-1) 2-1: ,,Het was een zware wedstrijd met twee ploegen die totaal niet aan voetballen kwamen in de eerste helft”, vertelde trainer Jesse de Waal na afloop. Na twee minuten kwam de ploeg uit Ulvenhout op voorsprong, een corner werd niet goed verwerkt door de verdediging van Steen waardoor UVV op een 0-1 stand kwam. In de tweede helft startte Steen scherper en was het beter aan de bal. Michaël van Mol en Pieter Warrens scoorden en zorgden ervoor dat de drie punten in Steen bleven. ,,We hadden nog wel de 1-3 moeten maken, maar in de counter speelden we het niet goed uit”, eindigde De Waal.