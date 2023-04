Philippine speelt onder protest in Kloosterzande: ‘We missen immers minimaal 3000 euro aan omzet’

Philippine speelt zondag de uitwedstrijd tegen Hontenisse in Kloosterzande onder protest. De club is het niet eens met de gang van zaken rond het competitieduel in de derde klasse van het zondagvoetbal.

Wat is het geval? Eerder dit seizoen werd de thuiswedstrijd tegen Hontenisse tot twee keer afgelast vanwege het onbespeelbare veld in Philippine. De KNVB zocht daarop een vervangend terrein en kwam uit bij Hontenisse..., dat over een kunstgrasveld beschikt.

Het duel werd 1 december in Kloosterzande op kunstgras gespeeld en eindigde in 0-0. Bij Philippine rekende men erop dat de return op eigen veld zou plaatsvinden, maar de KNVB hield vast aan het programma en dus is ook de terugwedstrijd in Kloosterzande. Philippine heeft in een mail aan verenigingsadviseur Liesbeth Kole van de KNVB inmiddels zijn ongenoegen laten blijken over de communicatie.

Degradatiegevaar

Het duel tussen Philippine en Hontenisse is belangrijk, omdat beide ploegen in de derde klasse van het zondagvoetbal in degradatiegevaar verkeren. Hontenisse en Philippine hebben evenveel punten (20) uit achttien wedstrijden. ,,We zullen de wedstrijd onder protest spelen, want anders riskeren we drie punten in mindering”, zegt Hans Lauret namens het bestuur van Philippine.

De penningmeester laat verder weten dat Philippine zich beraadt over juridische stappen richting de KNVB. ,,We missen immers minimaal 3000 euro aan omzet.”