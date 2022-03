Philippine kan weer lachen na zege

In de eerste helft had Philippine geen kind aan Sprundel. Na vijf minuten was het al raak, Kevin Segers schoot de 1-0 tegen de touwen. Wederom vijf minuten later was het Tiamo Roose die de score verdubbelde. Hierna kreeg Sprundel de kans op de aansluitingstreffer, deze werd ook gemaakt, maar terecht afgekeurd wegens buitenspel.

In de tegenaanval van Philippine die daarop volgde was het weer prijs. Joey Walhout zorgde binnen het kwartier voor een comfortabele 3-0-voorsprong voor de rood-groenen. ,,Van de eerste vier kansen die we kregen, hebben we er drie gemaakt, dat is de afgelopen periode helaas wel eens anders geweest. Met zo’n voorsprong speel je eigenlijk al een gewonnen wedstrijd, maar dan moet je als ploeg nog wel geconcentreerd blijven, dat deden we gelukkig”, concludeerde trainer Van Grimberghe na de wedstrijd.

Opluchting

Na een kwartier spelen in de tweede helft was het Sprundel dat een penalty kreeg. De bezoekers lieten dat buitenkansje niet onbenut: 3-1. Een paar minuten later was het Haitam Kaidiri die Philippine weer de veilige marge van drie gaf: 4-1. ,,Het was vandaag echt verdiend, als je sinds oktober niet meer weet te winnen is drie punten bijschrijven een enorme opluchting. Wanneer dat nog eens met goed voetbal lukt is dat al helemaal mooi, dit hadden we als ploeg wel even nodig denk ik”, eindigde Van Grimberghe.