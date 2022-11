Philippine-Hontenisse en Ria W-Breskens voor de tweede keer in vijf dagen afgelast

Titelaspi­ra­ties van Terneuzen en HVV’24 kunnen de koelkast in

Terneuzen speelde tegen Schijf een goede wedstrijd, maar een dubieuze vrije trap (1-0) zorgde ervoor dat de ploeg van Hubert van den Hemel de negatieve reeks in Schijf voortzette. In Breda was het HVV’24 dat tegen Groen Wit in het laatste kwartier door de ondergrens zakte, waardoor het met ruime cijfers verloor: 7-3.

