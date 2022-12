Petersen nieuwe trainer Arendskerke, Roelse weg bij Bevelanders

Petersen was eerder actief bij onder meer Serooskerke, Bevelanders, Kruiningen en Yerseke. Dit seizoen is hij assistent-trainer bij vierdedivisionist Goes. 's-Heer Arendskerke is momenteel middenmoter in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal. De club wil onder Petersen proberen om weer de stap omhoog te maken.